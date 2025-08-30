Noticias

Ximbinha entra na Justiça contra Joelma após ser ignorado em pedido

Segundo informações do colunista Peterson Renato, repercutida pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o músico havia tentado uma proposta de divisão amigável, mas não obteve resposta de Joelma na notificação extrajudicial e, por conta disso, entrou na Justiça com uma ação judicial.

30/08/2025
Propriedade no Pará teria motivado entrada de Ximbinha na Justiça contra Joelma

O músico Ximbinha entrou na Justiça contra a ex-esposa Joelma na Vara Única da cidade de Viseu, no Pará, para formalizar uma divisão de fazenda na cidade. O local é conhecido como “Fazenda Ouro Verde” e teve o primeiro pedido ignorado pela cantora.

Segundo informações do colunista Peterson Renato, repercutida pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o músico havia tentado uma proposta de divisão amigável, mas não obteve resposta de Joelma na notificação extrajudicial e, por conta disso, entrou na Justiça com uma ação judicial.

Nesta ação, ele diz ser proprietário da fazenda que possui 1.489 hectares e em decisão judicial anterior ficou dividida em partes iguais, sendo 50% para ele e os outros 50% para Joelma.

Como a cantora teria ignorado o pedido, de acordo com o colunista, Ximbinha solicitou que a Justiça determine oficialmente a demarcação, bem como a divisão da fazenda, além de pedir que a cantora se manifeste no processo. A causa tem valor de R$ 50 mil.

Em nota enviada ao Ibahia na tarde desta sexta, a equipe jurídica da Joelma se pronunciou acerca do processo. A defesa da cantora esclareceu que a ação recentemente movida por Ximbinha não traz novidades ao processo de partilha de bens em andamento, sendo apenas uma medida demarcatória dentro de um pedido já feito por Joelma.

A defesa destacou ainda que Ximbinha tem evitado o diálogo e optado por ações judiciais midiáticas, sem alterar o andamento do processo principal. Alega ainda que a tentativa de atribuir apenas R$ 50 mil a uma fazenda de 1.400 hectares é um desrespeito à Justiça. (A Notícia Portal com informações de Lucas Mascarenhas do Ibahia/ Foto: Redes sociais do O Globo)

30/08/2025

Notícias relacionadas

Homem é morto com 5 tiros na frente da esposa em Conceição do Araguaia

10/06/2022

Redenção realiza 1º concurso de dança neste sábado (9)

08/04/2022

Redenção: Escolas municipais voltam a funcionar e dispõem de mais de 1.500 vagas no Ensino Fundamental

10/01/2023

IBGE abre inscrição para seleção de 207 mil trabalhadores para o Censo

16/12/2021
Botão Voltar ao topo