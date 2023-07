Novo ministro do Turismo, Celso Sabino quer entregar plano de desenvolvimento até setembro

Escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o novo ministro do Turismo, o paraense Celso Sabino (União Brasil) já começou os trabalhos à frente da Pasta, após sua indicação ter sido publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última semana. Ele ainda não foi empossado oficialmente, mas começou a despachar no Ministério na última segunda-feira (17) e tem um projeto em vista: o Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo, que deve ser entregue ao presidente Lula em setembro e, depois, apresentado aos governadores e prefeitos do país. O ministro concedeu entrevista exclusiva ao Grupo Liberal nesta terça-feira (18), às jornalistas Elisa Vaz e Rita Soares.

Segundo Sabino, foi realizada uma conversa junto aos técnicos do Ministério do Turismo e uma audiência com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, com o objetivo de elaborar o plano, que deve conter metas, atividades e objetivos para os próximos cinco anos. A Pasta ainda vai ouvir, nos próximos meses, os setores, agentes, representantes e todos os atores relacionados com a área, incluindo transportadores, taxistas, trabalhadores de hotéis, pousadas, companhias aéreas e outros.

“Nós pretendemos apresentar esse plano ao presidente até o fim do mês de setembro. E, após isso, vamos apresentar o plano em todos os estados, nas 27 Unidades Federativas e também aos prefeitos. Nós vamos fomentar novamente o Conselho Nacional do Turismo, que é um grande conselho com representantes e todos os atores envolvidos no turismo, desde as associações dos trabalhadores até as de empreendedores, para que, após um amplo debate, esse plano entre em ação e a gente tenha metas palpáveis e metas ambiciosas”, declara.

Desafios

Para o novo ministro, o Brasil “poderá e irá ter na indústria do turismo um forte impulsionador e uma mola propulsora para o seu desenvolvimento”. Celso Sabino ressaltou, por exemplo, que o turismo brasileiro representa uma contribuição de menos de 8% no Produto Interno Bruto (PIB) do país, exatamente 7,8% (previsão do Conselho Mundial de Viagens e Turismo para 2023). “Eu tenho a convicção de que nós poderemos, através do turismo, buscar o novo pré-sal de riquezas do nosso país”.

Quanto aos desafios, Sabino citou que são imensos na área do turismo, embora seja uma Pasta significativa para o Estado e para o Brasil. “Especialistas apontam que, para cada real investido no turismo, temos o retorno de R$ 20 em recursos para a nossa sociedade. Nós temos um potencial imenso, ainda subaproveitado no nosso país. As nossas belezas naturais, reservas florestais, cachoeiras, chapadas, costa atlântica, é um potencial inigualável. Qualquer país do mundo desejaria ter o que o Brasil tem a vender na área do turismo”, afirma Celso.

Ainda durante a entrevista ao Grupo Liberal realizada ontem, o ministro do Turismo falou sobre as críticas em relação à sua falta de experiência no turismo. Embora tenha apresentado apenas quatro projetos da área desde 2019, o ex-parlamentar diz que tem muita vivência na esfera pública, sendo servidor desde os 22 anos, com doutorado na área das ciências jurídicas e sociais e curso de aperfeiçoamento em gestão pública.

Atuou como auditor fiscal, secretário de Estado de Trabalho, Emprego e Renda e presidente do Instituto de Meteorologia do Estado do Pará. “Tenho dedicado a minha vida muito a adquirir novos conhecimentos. O que me motiva é que um dos ministros mais eficientes que tivemos até hoje na saúde nem médico ou da área da saúde era. Então, contem com meu empenho, com a minha dedicação, para que nós possamos fazer com que o turismo no Brasil seja uma forte mola impulsionadora de desenvolvimento”, afirmou. (A Notícia Portal/ O Liberal)