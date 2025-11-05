Equatorial Pará realiza mutirão de serviços de manutenção no Sul do estado com foco na melhoria da rede elétrica

A Equatorial Pará desde o mês de outubro, deu início ao mutirão de manutenção no sistema elétrico que atende os municípios de Cumaru do Norte, Conceição do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Pau D’Arco, Rio Maria, Floresta do Araguaia, Bannach e Ourilândia do Norte, incluindo as vilas Campinho e Pista Branca.

A iniciativa visa promover uma série de intervenções preventivas e corretivas na rede elétrica, como poda de árvores, manutenções na rede e em equipamentos, substituição de elementos da rede (como chaves e isoladores) e reforços estruturais, garantindo mais segurança e qualidade no fornecimento de energia para os clientes das áreas urbana e rural.

Segundo o superintendente da Equatorial Pará, Sidney Tavares, a ação reforça o compromisso da distribuidora em atuar de forma próxima e resolutiva junto à população dos municípios onde está presente. “A ação é uma forma de atender de maneira efetiva e imediata os nossos clientes, identificando e resolvendo demandas. Nosso objetivo é aprimorar cada vez mais a performance do atendimento nesses municípios e assegurar um fornecimento de energia com ainda mais qualidade e mais estabilidade”, destacou o superintendente.

O executivo de Manutenção da Equatorial Pará, Aloísio Faleiros, confirmou que as equipes técnicas foram mobilizadas em todos os municípios da região, realizando inspeções, melhorias e manutenção em equipamentos. “A ação faz parte do planejamento estratégico da distribuidora, que tem como objetivo reduzir ocorrências e fortalecer o atendimento ao cliente nas regiões Sul e Sudeste do Pará. Também tivemos incremento de força de trabalho para atender à demanda de campo e acelerar as melhorias estruturais”, afirmou Aloísio.

Um desses equipamentos que estão passando por manutenção são religadores automáticos, que ao perceber falhas na rede elétrica impedem a interrupção por maior tempo evitando danos maiores à rede, reduzindo o impacto para os consumidores. Os religadores ainda permitem o restabelecimento automático de energia, quando necessário. No pacote de obras também foram realizadas a substituição de cabos desgastados ou obsoletos por novos.

Resultados e atendimentos por município: Em Floresta do Araguaia, cerca de 7.764 clientes foram beneficiados com 472 podas e substituição de isoladores (componentes responsáveis por impedir a passagem de corrente elétrica entre os fios e as estruturas que os sustentam, como postes e torres).

Em Santa Maria das Barreiras e Cumaru do Norte, o trabalho alcançou diversas vilas — Serra Azul, Cafundó, Brilhante, Rio Dourado e Romaria — beneficiando 1.094 clientes, com a retirada de anomalias causadas por vegetação na rede e 97 podas realizadas. Além disso, em Santa Maria também foram executadas 131 podas, beneficiando 1.161 clientes, nas vilas Nova Esperança e Agropecus.

Ainda em Santa Maria das Barreiras, na Associação Aprocampo, localizada na Vicinal Jaú, 364 clientes foram atendidos com a retirada de anomalias da rede elétrica. Na Vila Serra Azul, mais 388 clientes receberam melhorias diretas no fornecimento de energia.

Na Vila Joncon, em Conceição do Araguaia, 2.545 clientes foram contemplados com serviços de manutenção e ainda na manutenção de religadores automáticos, contribuindo para maior estabilidade e redução de interrupções.

O trabalho continua em outras localidades: Muitas áreas já receberam o trabalho de manutenção realizado pelas equipes da Equatorial Pará nos municípios que compõem o polo Redenção. Em Santa Maria das Barreiras e Conceição do Araguaia, 941 clientes também serão beneficiados com a retirada de anomalias de vegetação na rede que atende as vilas São Jacinto, Novo Horizonte e Jaú.

Nas vilas São Jacinto, Novo Horizonte e Chamada Vermelha um novo religador automático vai entrar em operação nos próximos dias, melhorando ainda mais a qualidade de fornecimento para 941 clientes.

Já nas vilas Betel, Mata Azul e Vale da Serra, em Rio Maria, 513 clientes contarão com a retirada de vegetação da rede elétrica. Da mesma forma, em Santa Maria das Barreiras, 894 clientes também vão contar com a limpeza de vegetação.

Em Bannach e Floresta do Araguaia 10.029 clientes contarão com a limpeza de faixa, uma ação de manutenção preventiva que consiste na remoção de vegetação, galhos e outros obstáculos que possam tocar ou se aproximar dos cabos de energia. As regiões da Agropecus I e II também irão receber o serviço de retirada de anomalias de vegetação, beneficiando 399 clientes. (A Notícia Portal com informações da Equatorial Pará/ Foto: Divulgação)