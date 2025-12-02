Equatorial Pará orienta com dicas de economia de energia para reduzir os impactos na conta

Para mais informações sobre as condições e o cadastro na Tarifa Social, os interessados podem acessar os canais oficiais da Equatorial Pará: WhatsApp (Assistente Virtual Clara) – (91) 3217-8200; site: http://www.equatorialenergia.com.br/; Central 0800 0910196; posto de atendimento presencial da Distribuidora e APP Equatorial.

Com a melhora nas condições hídricas em todo o território nacional, a Agência Nacional de Energia ELétrica (ANEEL) anunciou a mudança na bandeira tarifária de energia elétrica para o mês de dezembro de 2025. O sistema, que estava sob a Bandeira Vermelha Patamar 1 em novembro, agora opera sob a Bandeira Amarela. Essa alteração representa um alívio financeiro significativo para o consumidor paraense, pois o custo adicional na fatura de energia passará a ser de R$1,885 a cada 100 kilowatt hora (kWh) consumidos.

A ANEEL justificou a mudança devido às condições de geração de energia ligeiramente mais favoráveis em todo o país. Com a chegada do período chuvoso, houve uma melhora nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e uma previsão de chuvas superior à registrada em novembro. Contudo, como as chuvas ainda se mantêm abaixo da média histórica para o mês de dezembro, há a necessidade de continuar acionando usinas termelétricas, que possuem um custo de geração mais elevado, impedindo a adoção da Bandeira Verde.

Para manter os custos baixos e aproveitar a tarifa mais amena da Bandeira Amarela, a Equatorial Pará reforça a importância do consumo eficiente. É fundamental evitar o uso desnecessário de equipamentos, reduzir o tempo no banho (principalmente em chuveiros elétricos) e aproveitar ao máximo a iluminação natural do dia.

Sobre o cenário, Thiago Cunha, gerente de relacionamento da Equatorial Pará, comentou: “É uma notícia positiva para nossos clientes, que sentirão uma redução no impacto da tarifa de energia neste final de ano. A Bandeira Amarela indica que o sistema está em uma condição melhor, mas a vigilância no consumo não pode parar. Reforçamos o nosso apelo para que todos continuem praticando o uso consciente da energia, garantindo assim que essa economia se reflita de fato no bolso de cada família e contribuindo para a segurança energética do país”, finalizou.

Confira algumas dicas da Equatorial Pará para garantir a economia na conta de luz:

– Evite abrir e fechar a geladeira a todo instante;

– Observe periodicamente a borracha de vedação que, quando ressecada, causa grande desperdício de energia;

– Troque as lâmpadas antigas por novas de LED;

– Para os aparelhos de ar-condicionado que ficam ligados por longos períodos, é importante que contenham a tecnologia inverter e que a temperatura esteja em média a 23ºC;

– Tirar os aparelhos da tomada também pode garantir uma grande economia. Mesmo em stand-by os aparelhos ainda consomem energia;

– Acumular uma grande quantidade de roupas para lavar e passar de uma vez só é o ideal. Não esqueça de utilizar a capacidade máxima;

– Uma das principais recomendações se tratando de economia de energia é utilizar aparelhos eletrodomésticos que apresentam no selo PROCEL/INMETRO de economia de energia a indicação “A”, ou seja, com maior economia.

Tarifa Social: Os clientes que se enquadram como baixa renda, podem ter a chance de economizar até 100% de desconto na conta de energia, para aqueles que consomem até 80 KWh, por meio do cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, programa do Governo Federal que assegura esse benefício.

Para mais informações sobre as condições e o cadastro na Tarifa Social, os interessados podem acessar os canais oficiais da Equatorial Pará: WhatsApp (Assistente Virtual Clara) – (91) 3217-8200; site: http://www.equatorialenergia.com.br/; Central 0800 0910196; posto de atendimento presencial da Distribuidora e APP Equatorial. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Equatorial)