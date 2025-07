FUNSAU ganha nova sede em Belém e reforça atendimento em cidades como Redenção, Marabá e Altamira

O atendimento à saúde dos policiais e bombeiros militares do Pará ganhará um reforço importante. A nova sede do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Pará (FUNSAU) já está em construção na capital, Belém, e deve ser concluída em até oito meses. O espaço vai melhorar a estrutura de atendimento e ampliar os serviços aos cerca de 50 mil beneficiários em todo o estado.

Com mais de 40 anos de atuação, o FUNSAU segue ampliando sua rede de cobertura. A construção da nova sede não é apenas uma obra física, mas um investimento direto na saúde dos profissionais da segurança, inclusive nos municípios do sul e sudeste paraense, como Redenção.

Na manhã da última quinta-feira (17), o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, e uma equipe técnica da corporação realizaram uma visita técnica ao local da obra, situado na Travessa Lomas Valentinas, bairro da Sacramenta. Segundo o diretor do FUNSAU, coronel Capistrano, a nova sede vai proporcionar melhores condições de trabalho, qualidade nos atendimentos e maior satisfação para os associados.

Criado em 1978, o FUNSAU é considerado um dos pilares da assistência à saúde dos militares estaduais policiais e bombeiros, da ativa, veteranos e seus dependentes. A rede credenciada de atendimento cobre, além da capital, diversos municípios estratégicos no interior. Entre eles, Redenção, Marabá, Altamira, Santarém, Itaituba e Paragominas, onde os militares também contam com consultas, exames, cirurgias e serviços de urgência por meio de convênios com clínicas, hospitais e laboratórios.

“Com essa nova sede, o governo do Estado reafirma seu compromisso com a valorização dos profissionais da segurança pública. Estamos investindo na saúde daqueles que diariamente arriscam a vida para proteger a sociedade”, enfatizou o coronel Dilson Júnior.

(A Notícia Portal com informações de Tarcya Amorim (PMPA) e SD Ronald Santos Agência Pará/ Fotos: Divulgação)