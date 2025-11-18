Equatorial Pará orienta sobre cuidados elétricos com a decoração natalina

Nessa época do ano é comum que casas, comércios e praças ganhem brilho especial com luzes e enfeites. Mas, junto com o encanto, é preciso redobrar a atenção com a segurança elétrica para evitar acidentes. Pensando nisso, a Equatorial Pará reforça algumas orientações importantes.

O gerente de Serviços Técnicos e Comerciais da Equatorial Pará, Clayson Almeida, destaca que a segurança começa antes mesmo da montagem da decoração. “É essencial verificar se os produtos possuem o selo do Inmetro, o que garante que atendem aos padrões de segurança. Também é importante revisar as instalações elétricas da residência, principalmente em imóveis antigos, para evitar sobrecargas e curtos-circuitos”, orienta.

Outro ponto de atenção é o cuidado com crianças. As luzes coloridas costumam chamar a atenção, por isso, a supervisão de um adulto é indispensável. Decorações com fios desencapados, tomadas danificadas ou conexões improvisadas não devem ser utilizadas, pois podem causar choques, queimaduras e até incêndios.

A Equatorial Pará reforça ainda que não se deve fazer ligações diretas na rede elétrica nem utilizar postes como suporte para enfeites. Em áreas de passagem, evite deixar fios soltos ou expostos, e sempre dê preferência a filtros de linha com proteção contra variação de tensão, em vez dos populares “T’s” ou extensões improvisadas.

Outro cuidado importante está na posição da árvore e das luzes: mantenha distância de cortinas, tapetes e materiais inflamáveis, e desligue os enfeites ao sair de casa ou antes de dormir. Em ambientes externos, a atenção deve ser redobrada. Use produtos próprios para áreas abertas, com resistência à umidade e variação de temperatura.

Em caso de acidente, nunca toque diretamente na vítima. Desligue a chave geral da residência e acione os serviços de emergência. Para ocorrências envolvendo a rede elétrica, entre em contato pelos canais de atendimento da Equatorial Pará, pela assistente virtual Clara, no número (91) 3217-8200, pelo site equatorialenergia.com.br, por meio do aplicativo Equatorial Energia ou ainda na Central de Atendimento no telefone 0800 091 0196.

A distribuidora reforça que pequenas atitudes de prevenção podem evitar grandes riscos e garantir que o brilho do Natal seja motivo apenas de alegria e segurança para todos os paraenses. (A Notícia Portal/ Equatorial Pará)