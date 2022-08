Equatorial Pará inicia campanha de segurança para evitar acidentes com a rede elétrica

“Evite acidentes com energia. Proteja hoje seu futuro” é o mote da ação que tem o objetivo de reduzir número de ocorrências no Pará e, consequentemente, preservar a vida dos consumidores.

De janeiro a julho de 2022, a Equatorial Pará registrou, em todo o Estado, 27 eventos acidentais envolvendo energia elétrica. Destes, 15 foram fatais e estão associados diretamente ao desconhecimento da população sobre os riscos e perigos com a eletricidade. As principais causas registradas são: construção/reforma próxima a rede elétrica, instalação de antena, pipas engatadas na rede, ligações clandestinas e intervenções indevidas na rede. Por isso, a distribuidora de energia iniciou a campanha de segurança “Evite acidentes com energia. Proteja hoje seu futuro”, com o intuito de conscientizar, de forma didática, a população sobre os riscos e perigos com a eletricidade.

Comparando os números da acidentalidade com população em 2021, quando aconteceram 72 acidentes, sendo 38 fatais, os números ainda estão reduzidos, no entanto são preocupantes, já que o objetivo é zerar esse tipo de ocorrência. Para isso, a nova campanha envolve divulgação na TV, rádio e redes sociais.

De acordo com Alex Fernandes, executivo da área de segurança da Equatorial Energia, grande parte dos acidentes acontecem por responsabilidade da população, que coloca sua vida em risco para realizar ações perigosas. “Infelizmente, mesmo com uma série de orientações, as pessoas ainda cometem imprudências em atividades do dia a dia, que acabam por ocasionar esses acidentes. A Equatorial Energia trabalha regularmente para reduzir essa estatística”, destaca.

A atual campanha reforça que as atitudes de segurança devem ser feitas de forma imediata, com senso de urgência, para evitar problemas. E que pequenas mudanças no cotidiano, como não esquecer aparelhos eletrônicos ligados à tomada e evitar construções perto de fiação na rua, podem salvar vidas.

“Prezamos pela vida de todos. Para quem faz uma obra, é importante sempre destacar o cuidado no manuseio de vergalhões de ferro, arames, réguas de alumínio e outros materiais metálicos. Já dentro de casa, é válido não sobrecarregar a instalação elétrica, utilizar aparelhos adequados para a conexão dos fios, a fim de evitar curto-circuito, e, principalmente, não realizar ligações clandestinas”, pontua Alex.

A campanha de segurança “Evite acidentes com energia. Proteja hoje seu futuro” é mais uma forma de orientar as pessoas que a disponibilidade da energia elétrica é um bem, mas que a preservação da vida é um bem mais importante. Por isso, além da divulgação, a Equatorial Energia informa periodicamente à sociedade sobre o uso seguro da eletricidade visando diminuir os acidentes, através das palestras e ações sociais nas comunidades, empresas e obras; investimentos na rede de energia substituindo cabos convencionais por redes multiplexadas (que são mais seguras para a população e o meio ambiente); fornece material educativo durante o ano todo e realiza poda de vegetação na rede.

A Equatorial reforça ainda que, se alguém for vítima de choque elétrico, dentro ou fora de casa, não tente tocar na pessoa que está recebendo a descarga. A melhor forma de ajudar é desligar o disjuntor ou a chave geral e ligar imediatamente para emergência no 193 ou 192. Se o acidente for em via pública, além das orientações já mencionadas, é preciso acionar a distribuidora pelo telefone 0800 091 0196 para que seja feito o desligamento da energia na área do acidente.

Para mais informações sobre a campanha e acesso aos vídeos, visite as redes sociais da Equatorial no Facebook, Instagram e Twitter.

Fonte: Equatorial Pará