NOTICIANDO: O cenário político de Redenção (PA)

Com a decisão do MDB de escolher William do Potência como pré-candidato a prefeito do município de Redenção, parece que o pré-candidato Mário Moreira (PSC) foi favorecido fartamente na corrida eleitoral, pois nasceu a candidatura de Marcelo Borges (PSD) que dividiu o eleitorado opositor a Mário entre duas candidaturas, fortalecendo o eleitorado unido a favor de Mário. É o que se permite ver com a análise do cenário político atual.

Já para quem pensava que a candidatura de Marcelo Borges (PSD) é coisa mínima, percebe-se que não será bem assim, pois o atual prefeito conta com a força da máquina pública, além de formar chapa com Karlos Wonnei, comunicador bem conceituado na cidade. Além disso, Cadu, ex-pré-candidato do MDB, com seu ritmo agressivo de apoio a Marcelo, tem engrandecido a campanha do PSD.

Quanto ao pré-candidato Afif Jawabri (Patriota), sua candidatura não apresenta características para dar um “boom”, pelo menos até agora; ele forma chapa com Adriana Saraiva, professora e Doutora. (da redação)