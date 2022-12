Torna público que requereu à Secretaria Executiva Municipal de Meio Ambiente e Mineração (SEMMAS) de São Félix do Xingu a Licença de Atividade Rural (LAR), sob o número de processo 854/2022 para a atividade de Bovinocultura na Fazenda Santa Rita, a qual está localizada no município de São Félix do Xingu – PA na Coordenada Geográfica: Lat: 06º42’09,60″ S Long: 51º56’22,84″ O.

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMMAS/PA.