7 SETEMBRO: Em Redenção houve carreata a favor do governo Bolsonaro

Manifestações marcaram a tarde desta terça-feira, feriado de 7 de setembro, em todo Brasil. Em Redenção não foi diferente, uma grande carreata desfilou pelas principais ruas da cidade. Ao termino se concentrando na avenida Brasil, na frente de uma faculdade particular.

Além de Redenção houve manifestações a favor do governo federal em Conceição do Araguaia, Rio Maria, Ourilândia do Norte, Tucumã, Belém e outros municípios do Estado. Manifestações contra Bolsonaro e a favor de Lula, também foram registradas em Belém, Altamira e Ourém.

As manifestações foram monitoradas pela Polícia Militar. Em Redenção ao termino da carreata, por volta das 22:30 hs foram registrados atos de desrespeito por populares que subiram em um carro da PM que passava no local. Outras viaturas foram acionadas para o local e os policiais fizeram o dispersamento da área, encerrando o movimento. O comando da PM informou que vai identificar as pessoas para serem responsabilizadas ou advertidas, “Se for menores, os pais serão chamados”, disse a PM.