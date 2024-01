EDITAL DE LICENÇA (LI) SOYBRASIL AGRO TRADING COMMODITIES AGRICOLAS LTDA

SOYBRASIL AGRO TRADING COMMODITIES AGRICOLAS LTDA

CNPJ N° 15.495.505/0010-32

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA de Santana do Araguaia/PA a Licença de Instalação (LI) N° 001/2024 válida até 08/01/2025 para a atividade de silo de armazenamento de grãos com beneficiamento no Silo SoyBrasil, que está localizado no município de Santana do Araguaia – PA, na Coordenada Geográfica: Lat.: 9°27’31.156” S, Long.: 50°26’34.836” O.

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMMA.