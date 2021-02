ECONOMIA: Governo libera novo lote de pagamentos do auxílio emergencial; veja quem recebe

O Ministério da Cidadania divulgou nesta quarta-feira (10) mais um lote residual de pagamentos do auxílio emergencial para 22.233 pessoas nascidas de janeiro a dezembro. O dinheiro está depositado em contas poupanças social digital e já pode ser retirado em agências da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas. As transferências bancárias também estão liberadas.

Entre os contemplados no novo lote do auxílio, estão 12 mil pessoas que ainda aguardavam parcelas R$ 600 e tiveram seus pedidos reavaliados em janeiro de 2021, por conta de atualizações de dados governamentais. Após essa reanálise, esses cidadãos foram, então, considerados elegíveis ao benefício. Eles vão receber todas as parcelas devidas (da um até a cinco). O montante liberado, neste caso, será de R$ 7,89 milhões.

No grupo, há também 371 trabalhadores que tiveram seus benefícios reavaliados no mês passado, mas já faziam jus a parcelas residuais do auxílio de R$ 300 . Eles chegaram a receber a primeira, mas agora terão direito às cotas restantes (da cota sete até a nove). (informações do site ECONOMIA)