Desmatamento cai 66% nos municípios sob decreto de emergência ambiental no Pará. São Félix do Xingu é destaque.

Desde a implantação do Decreto Nº 2.887, em 07 de fevereiro de 2023, que declarou estado de emergência ambiental em 15 municípios do Pará, os alertas de desmatamento na região apresentaram uma queda significativa de 934 km² entre agosto de 2023 e fevereiro de 2024. Essa redução representa uma queda de 66% em comparação ao período anterior, de acordo com dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Essa tendência de queda foi observada em todos os municípios abrangidos pelo decreto, com destaques para Portel, São Félix do Xingu e Pacajá, que registraram diminuições de área de desmatamento de 162,08 km², 140,85 km² e 108,97 km², respectivamente. Esses municípios também contribuíram significativamente para a redução do desmatamento no estado, passando de uma participação de 71% em 2023 para 47% em 2024, conforme os números apresentados pelo secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Mauro O’de Almeida.

As ações de combate ao desmatamento no Pará são coordenadas pelas secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), além de outras instituições, através da Força Estadual de Combate ao Desmatamento, instituída pelo Decreto Nº 551 em fevereiro de 2020. Andrea Coelho, assessora da Semas, ressalta que as medidas de comando e controle implementadas pelo Estado têm demonstrado efetividade, com uma redução de 49% no desmatamento em todo o Pará durante o período de agosto de 2023 a fevereiro de 2024, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Esses resultados positivos corroboram a importância da continuidade das medidas de emergência ambiental e das políticas de regularização ambiental rural, fomento aos produtores rurais, rastreabilidade da cadeia produtiva e desenvolvimento da bioeconomia, como parte do Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA) implementado em 2020, visando a redução sustentada do desmatamento no Pará. (A Notícia Portal com informações do Agência Pará)