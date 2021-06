REDENÇÃO: REPASSES AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JÁ SOMAM MAIS DE 67 MILHÕES DE REAIS EM 2021.

Este valor é somente de repasses Estaduais e Federias, ou seja, não estão inclusas as arrecadações municipais como Imposto Territorial Urbano, alvarás de licença e multas de transito.

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) repassou ao Município de Redenção R$ 9.872.319,81 (nove milhões e oitocentos e setenta e dois mil e trezentos e dezenove reais e oitenta e um centavos).(vide link) somente em 2021. O portal do FNS informa ainda que este valor é repassado em 5 áreas específicas da saúde e discrimina os valores, sendo;

Assistência Farmacêutica (R$ 210.201,10)

Atenção Básica (R$ 4.361.247,97)

Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (R$ 4.437.171,72)

Coronavírus (COVID- 19) (R$ 160.000,00)

Vigilância em saúde (R$ 684.454,92)

REPASSES ESTADUAIS

Os repasses Estaduais ao município já somam, até esse início do mês de junho de 2021, R$ 13.170.057,78 (treze milhões e cento e setenta mil e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos).(link de acesso) incluindo repasses de Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), Imposto sobre produtos industrializados (IPI) e Imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA)

EDUCAÇÃO

Apenas para educação, Redenção recebeu nesse período mais de R$ R$30.427.562,76 (trinta milhões e quatrocentos e vinte e sete mil e quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) (vide link). Apesar de o município não esta realizando aulas presenciais foram reapassados R$ 72,999,08 do PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR (PNATE). (vide link).

As informações podem ser comprovadas nos portais: Banco do Brasil, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fundação Nacional de Saúde e Sefa – Pá. (da redação).