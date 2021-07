DJ Ivis passou a noite com outros presos e se manteve calado

Muitos chegaram a duvidar de que DJ Ivis realmente seria preso por suas agressões contra a ex-mulher, Pamella Holanda. No entanto, após clamor e vídeos que circularam nas redes sociais comprovarem a violência, a fama não o impediu e ele foi direto para cadeia. As informações são do portal Metrópoles.

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (15), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará deu detalhes sobre a prisão do DJ Ivis, que teria ficado calado durante o interrogatório policial ao ser preso pelas agressões.

De acordo com a polícia, o DJ passou a noite com outros detentos e “no interrogatório não quis falar”. Após expedição da guia de corpo delito, ele foi encaminhado para Delegacia de Capturas (Decap), segundo declarou Tharsio Facó, titular da Delegacia Metropolitana do Eusébio.

O Secretário de Segurança Pública do Ceará, Sandro Caron, ressaltou que o inquérito será concluído em 10 dias, “para que, na sequência, o Ministério Público possa oferecer denúncia e ele pague pelos seus atos”. Para evitar uma fuga, segundo Caron, “foi mantida uma vigilância discreta pela Polícia Civil”.

A Polícia Civil do Ceará ouviu o depoimento de 11 pessoas: vítima, agressor e nove testemunhas. Pamella já havia registrado um boletim de ocorrência pelas agressões, mas a divulgação dos vídeos fez a investigação andar mais rápido.