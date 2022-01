Água Azul do Norte: Adolescente de 15 anos é morto a tiros

Um homem identificado apenas como Aristóteles, conhecido como “Tota”, matou a tiros o adolescente Kayke, de 15 anos, durante uma discussão com o pai da vítima, no sábado (1º), na Vila Paraguassu, zona rural de Água Azul do Norte, na região sul do Pará.

De acordo com informações oriundas do local do crime, Tota teria atirado em Kayke logo após um confronto entre o suspeito e o pai da vítima. Depois de matar o adolescente, o suspeito fugiu do local do crime.

O corpo de Kayke foi removido pelo serviço funerário e levado para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames cadavéricos. O assassinato será investigado pela Polícia Civil de Água Azul do Norte.

(Com informações: Portal Debate Carajás)