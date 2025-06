Detran intensifica fiscalização nas rodovias com Operação Verão 2025 por todo o Pará

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) inicia, nesta sexta-feira (28), a Operação Verão 2025, com reforço na fiscalização das principais rodovias estaduais. A ação, que se estende até o dia 4 de agosto, contará com mais de 300 agentes distribuídos em pontos estratégicos de acesso a praias, igarapés e balneários. O objetivo é garantir a segurança viária, promover a fluidez no trânsito e reduzir os sinistros.

Ao todo, 300 agentes de fiscalização e 78 de educação para o trânsito atuarão em 50 municípios, por meio de ações educativas, preventivas e repressivas voltadas ao combate de infrações e crimes de trânsito. A operação terá como foco a redução de sinistros com vítima, o controle do fluxo de veículos, a fiscalização do consumo de álcool por condutores, o excesso de velocidade e o uso do celular ao volante.

As equipes estarão posicionadas em rodovias estaduais e em pontos estratégicos de entrada e saída da Região Metropolitana de Belém (RMB), com destaque para o monitoramento e fiscalização ao longo da BR-316, entre os quilômetros 1 e 18.

Além da atuação na RMB , a operação contará com agentes posicionados em locais de grande movimentação turística, como o distrito de Mosqueiro, Salinópolis, Bragança, Marabá, Conceição do Araguaia, Santarém, Mocajuba, Abaetetuba, entre outros. Os municípios foram selecionados com base no aumento do fluxo de veículos registrado durante o mês de férias, período em que há maior deslocamento para destinos turísticos no estado.

Orientação e atenção ao fluxo nas estradas

O Detran também orienta os condutores a redobrarem a atenção ao volante, realizarem a manutenção preventiva dos veículos antes de viajar e manterem em dia toda a documentação do veículo e do condutor. Em casos de emergência, o uso do triângulo de sinalização é fundamental para alertar os demais motoristas e evitar acidentes, especialmente quando o veículo precisa ser parado na pista.

O coordenador de operações e fiscalização do Detran, Ivan Feitosa, adianta que os agentes estarão atentos aos pontos de maior lentidão da BR-316 e orienta para os melhores horários de saída e retorno para Belém. “Com base no nosso levantamento, recomendamos que os motoristas deixem a capital nas primeiras horas do dia, preferencialmente antes das 7h da manhã, quando o tráfego ainda é mais leve e a viagem ocorre de forma mais tranquila. O retorno também costuma ser mais fluido nas primeiras horas da manhã, especialmente no domingo”.

A movimentação na BR-316, uma das principais vias de acesso durante o período de férias, será acompanhada em tempo real pela Central de Operações Viárias, o “Sentinela”, que atua em conjunto com os agentes de fiscalização posicionados ao longo da rodovia. “Tanto na saída quanto no retorno à Região Metropolitana, nossas equipes estarão posicionadas para orientar os condutores, ajustar o tempo dos semáforos e, se necessário, realizar inversões de fluxo para garantir a melhor fluidez possível no trânsito,” informa Feitosa.

Como parte das ações de prevenção a sinistros, o Detran intensificará a aplicação da Lei Seca nos municípios com maior fluxo de veículos. Em Salinópolis, as fiscalizações serão concentradas nas rodovias PA-124 e PA-444, e nas praias do Atalaia e Farol Velho, principalmente nos horários de maior movimento, durante a maré baixa. Nas faixas de areia, em parceria com outras forças de segurança do Estado, também serão realizadas operações para coibir o uso de garrafas de vidro, linhas com cerol e a prática de poluição sonora por veículos automotores. (A Notícia PortalTexto de Brendo Freitas / Ascom Detran/ Fotos: Divulgação)