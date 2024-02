Polícia Militar de Conceição do Araguaia recupera motocicleta roubada do Tocantins

A Polícia Militar (PM) de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, obteve sucesso na recuperação de uma motocicleta nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, que tinha registro de roubo no estado do Tocantins.

Durante uma Operação de Bloqueio na Rodovia Estadual PA-449, os policiais abordaram o condutor de uma Honda NXR BROSS 150, cor vermelha. Ao realizar uma consulta na plataforma INFOSEG, os policiais constataram que a motocicleta havia sido roubada na cidade de Aragominas, no estado vizinho.

Segundo informações da PM, o condutor alegou ter adquirido o veículo de um residente da região da Agrovila e afirmou não ter conhecimento de que a moto era roubada. No entanto, diante da situação, ele foi detido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia.

O indivíduo deverá responder pelo crime de receptação de veículo roubado, conforme previsto pela legislação brasileira. (A Notícia Portal com informações de Luiz Pereira)