CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA: Lancha pega fogo no rio

Uma lancha de pequeno porte pegou fogo no fim da tarde deste domingo (19) em Conceição do Araguaia no sul do Pará.

O proprietário da lancha é um morador da cidade de Redenção, mas no momento do ocorrido, quem estava na embarcação seria outra pessoa a pedido do dono que levou o veículo no rio para dar uma espécie de manutenção.

As informações preliminares são de que a possível causa do acidente seria excesso de combustível no tanque e teve início quando o rapaz deu partida no motor.

O incêndio causou grande espanto nas pessoas que passeavam pelo Rio Araguaia ou estava nos restaurantes flutuantes.

Outros barqueiros que estavam no rio se aproximaram rapidamente para tentar conter o fogo, que atingiu a parte dos cascos da lancha.

O prejuízo está avaliado em aproximadamente R$ 80.000,00.

(A Notícia Portal com informações de Nildo Monteiro)