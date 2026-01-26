Detran inicia matrículas do CNH Pai D’égua para mães atípicas nas regiões Sul e Sudeste

O governo do Estado, por meio do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), iniciou, nesta segunda-feira (26), a etapa de matrículas das candidatas aprovadas no Programa Social CNH Pai D’égua – Edição Mães Atípicas, nas regiões Sul e Sudeste do Estado. Ao todo, foram disponibilizadas 600 vagas nestas duas regiões. As mães classificadas deverão apresentar a documentação exigida no edital, conforme os dias, horários e locais de matrícula previamente informados, a exemplo do que ocorreu nas etapas anteriores.

A matrícula é a última fase de ingresso ao programa. Após essa etapa, as candidatas iniciam a etapa de habilitação propriamente dita, que inclui a realização de exames clínicos, coleta biométrica e formação de condutores. O programa CNH Pai D’égua para mães atípicas tem como objetivo facilitar o dia a dia dessas mulheres por meio do acesso a uma CNH, contribuindo para a locomoção, seja para levar os filhos a consultas, seja para a conquista de novas oportunidades de trabalho. Nesta edição, cerca de quatro mil mulheres serão contempladas em todo o Estado.

O Detran lembra que as candidatas aprovadas nessas duas regiões já receberam o passaporte de matrícula, com a data, o local e o horário em que deverão realizar a matrícula presencialmente. As informações também estão disponíveis para consulta no site do órgão.

As mães classificadas no programa devem comparecer às Ciretrans (Circunscrição Regional de Trânsito) até o próximo dia 30, portando os seguintes documentos (originais e cópias): Carteira de Identidade ou equivalente; CPF; comprovante de residência atualizado (até 90 dias); declaração ou certificado de escolaridade de nível fundamental (emitido pela Seduc ou equivalente de outro Estado); Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Pará (válida por até 90 dias); e laudo médico do(s) filho(s), com diagnóstico (CID), emitido exclusivamente por profissional do SUS. O Detran reforça que o laudo médico apresentado no ato da matrícula deve conter o nome completo do paciente, o diagnóstico com o respectivo CID e a data de emissão.

Fazem parte dessas duas regiões 16 municípios, entre os quais Rondon do Pará, Tucumã, Marabá, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Redenção, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Jacundá, Ourilândia do Norte, Parauapebas, Xinguara, Santana do Araguaia, São Felix do Xingu, São Geraldo do Araguaia, Itupiranga.