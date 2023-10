CUMARU DO NORTE: POLÍCIA PROCURA POR HOMEM QUE MATOU IRMÃOS DURANTE PARTIDA DE SINUCA

Uma discussão gerada pela derrota em uma partida de sinuca foi o pivô de um duplo homicídio em um bar localizado na vila do garimpo do Santilio no município de Cumaru do Norte, no sul do Pará.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a confusão aconteceu na madrugada do domingo (08), quando o mecânico de maquinas pesadas conhecido por ‘’Marco Doido’’, jogava sinuca com Fabricio Araújo, chamado de ‘’Masquerano’’ e o irmão dele conhecido por Paulo Júnior conhecido por ‘’Precheca’’, em bar localizado na vila do garimpo. Segundo testemunhas, após perder a partida o mecânico passou a discutir com as duas vítimas, por causa de uma suposta dívida de serviços que o mecânico teria feito para Masquerano. A dívida seria de R$ 20.000.00, informações que será investigada pela polícia.

No calor da discussão o mecânico, tomou a pistola e uma das vítimas e desferiu três tiros na cabeça de Precheca e mais outros três disparos na direção de Fabrício Masquerano, que foi atingido a queima roupa na altura do pescoço. Os irmãos morreram de forma instantânea no local.

Após cometer o duplo homicídio, o criminoso fugiu na direção do garimpo, mas foi perseguido por um amigo das vítimas que passou a efetuar vários disparos na direção de ‘’Marco Doido’’, que foi alvejado por um dos tiros desferido pelo homem conhecido por Jair.

Imagens gravadas por aparelho celular de uma testemunha, mostram o momento em que Marco, que se refugiou em uma residência na vila, pede para que a mãe ore por ele.

Na manhã desta segunda-feira (09), o delegado Superintendente De Polícia Civil do Araguaia Paraense, Luiz Antônio afirmou que a superintendência não tem conhecimento da entrada de ‘Marco Doido’ em nenhuma unidade de saúde e que o mesmo, está sendo procurado.

De acordo com informações as duas vítimas residiam na Rua Delis Vilas Boas, no Setor Serrinha, na cidade de Redenção. Polícia Civil da cidade de Redenção, por meio da Delegacia de Homicídios, vai investigar o caso. (A Notícia Portal com informações de Dinho Santos)

ATUALIZAÇÃO

Na manhã desta segunda-feira (09), o delegado superintendente de Polícia Civil Do Araguaia Paraense, Luiz Antônio afirmou à redação do Portal A Notícia que a superintendência até aquele momento, não tinha conhecimento da entrada de ‘Marco Doido’ em nenhuma unidade de saúde e que o mesmo, está sendo procurado.