Cumaru do Norte: Governo do Estado e prefeitura entregam nova creche para a população

A creche inaugurada vai atender 200 crianças de 0 a 5 anos e custou R$ 4,2 milhões. A estrutura conta com nove salas de aula, uma sala multiuso, cinco banheiros, lactário, berçário, trocador, jardim, espaço de convivência, parquinho com areia, cozinha, bloco administrativo, entre outros espaços totalmente equipados e adaptados.

O governador Helder Barbalho (MDB), juntamente com a vice-governadora Hanna Ghassan (MDB) e sua comitiva, foi recebido em Cumaru do Norte com festa, por estudantes, indígenas e a população em geral, para a inauguração da nova creche.

“Essa é a primeira creche que vai recebe bebês a partir de seis meses de idade, então será de muita importância para a comunidade. Já temos muitas crianças matriculadas, o que vai beneficiar os pais que precisam trabalhar. A creche é linda, o suporte é maravilhoso, o equipamento é de primeira qualidade. Estamos muito felizes”, disse Tereza dos Santos, diretora da EMEI Profª Prisse Sousa Morais.

Para o prefeito Nego, o momento é de alegria. “Já temos seis escolas de tempo integral, agora mais uma creche, levando qualidade à educação”, afirmou o prefeito.

O governador parabenizou mães e pais que agora terão local adequado para deixar seus filhos e elogiou toda a comunidade escolar de Cumaru do Norte. “Que essa escola possa representar um novo tempo, o caminho do futuro, o futuro do Pará. Estamos aqui, eu e a Hanna, para reafirmar a continuidade desse momento”, declarou o governador Helder Barbalho.

Programa de Educação

O “Creches Por Todo o Pará” é um programa educacional inédito que beneficiará cerca de 30 mil famílias, principalmente mães em situação de vulnerabilidade social que precisam voltar ao mercado de trabalho. Mais de R$ 400 milhões estão sendo investidos na construção de 150 creches em todo o Estado, para atender crianças de 0 a 5 anos.

A educação infantil é prioridade para o Estado, por isso o programa “Creches Por Todo o Pará” está transformando a vida de inúmeras famílias paraenses. Já foram entregues creches em Belém, Ananindeua, Benevides, Oriximiná, Redenção e, agora, Cumaru do Norte. (Com informações de Marcelo Júnior (SEDUC) / A Notícia Portal / Fotos: Marcelo Lelis – Agência Pará).