PARAUAPEBAS: Preso acusado de chefiar quadrilha de roubo de caminhões na região

Aldson Lima dirigia um carro com registro de furto registrado na 14ª Delegacia Seccional de Polícia Civil de Caruaru (PE). Ele já estava sendo investigado pela Polícia Civil em Parauapebas

Já está preso na Cadeia Pública de Parauapebas Aldson Lima, 36 anos. Ele é acusado de receptação, roubo e associação criminosa. De acordo com o delegado de Polícia Civil, Gabriel Henrique Alves Costa, da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, Aldson é o chefe da quadrilha que estava roubando caminhões de grande porte no sudeste do Estado.

Lima foi preso pela Polícia Militar, por volta das 2h24 da madrugada desta quarta-feira (22), na Rodovia PA-275, em frente ao lago da Nova Carajás, dirigindo o Jeep Renegade LNGDT AT, cor prata, placas RFX7A35, pertencente a uma locadora de abrangência nacional, com registro de furto registrado na 14ª Delegacia Seccional de Polícia Civil de Caruaru, no Estado de Pernambuco.

Ao ser apresentado na Delegacia de Polícia Civil, foi constatado que Aldson Lima estava sendo investigado pelo delegado Gabriel Henrique Costa, apontado como o chefe da quadrilha de ladrões de caminhão no sudeste do Pará.

No início deste mês, o delegado Gabriel Henrique, com apoio de polícias de Tucuruí e de Pacajá, recuperou na zona rural deste último município, um caminhão furtado em Parauapebas.

Na ocasião, outros integrantes da quadrilha foram identificados e delegado Gabriel Henrique, presidente do inquérito policial, pediu à Justiça a prisão preventiva para todos os envolvidos, inclusive de Aldson Lima. (Informações ZE DUDU)