Confira quem pode garantir vaga na Copa do Mundo, nesta quarta-feira

A Copa do Mundo de 2026 se aproxima, e as Eliminatórias entram na fase decisiva. Nesta quarta-feira (8/10), partidas em diferentes continentes movimentam a Data Fifa, mas apenas seleções da África têm chance de garantir vaga antecipada no torneio que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Enquanto as eliminatórias da Europa, Ásia e América do Norte seguem em estágios intermediários, o continente africano está mais adiantado no calendário e já pode conhecer os primeiros classificados. Egito e Cabo Verde entram em campo dependendo apenas de seus resultados para confirmar a presença no Mundial.

O Egito lidera o Grupo A com 20 pontos e está muito próximo da classificação. A equipe liderada por Mohamed Salah tem cinco pontos de vantagem sobre Burkina Faso e precisa de uma vitória simples para garantir a vaga na próxima fase. O confronto decisivo será contra Djibuti, lanterna da chave.

A partida acontece às 13h, no Estádio Larbi Zaouli. Com o favoritismo do seu lado, os egípcios entram em campo determinados a confirmar o bom momento e assegurar matematicamente a classificação antecipada.

Líder do Grupo D com 19 pontos, Cabo Verde também vive fase histórica e precisa vencer a Líbia para garantir sua primeira participação em uma Copa do Mundo. O duelo decisivo será realizado às 10h, no Estádio Tripoli, e pode marcar um dos momentos mais importantes do futebol cabo-verdiano.

No total, nove equipes africanas terão vaga direta na Copa do Mundo, e outras quatro ainda podem disputar a repescagem intercontinental. (A Notícia Portal com informações de Mateus Peres do Metrópoles/ Fotos: Divulgação)