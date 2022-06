Conceição do Araguaia: Veranistas já desfrutam as belezas do Rio Araguaia

Conceição do Araguaia é considerado um dos municípios mais frequentados na região sul do Pará durante o verão amazônico, que inicia a partir do mês de junho. Com a trégua no período chuvoso surgem inúmeras praias e ilhas no majestoso Rio Araguaia, fazendo a alegria dos moradores da região, que aguardavam com muita expectativa pelo período de veraneio.

Mesmo com o volume das águas ainda acima do ideal, algumas barracas já foram montadas na Praia das Gaivotas, principal ponto turístico da cidade, sendo um atrativo para os banhistas, especialmente aos finais de semana. As ilhas e balneários às margens do Rio Araguaia também já recebem um expressivo número de veranistas. A previsão é que nas próximas semanas a cidade comece a receber turistas de diversas partes do Brasil e do exterior, atraídos pelas belezas do Araguaia.

O comércio local já se prepara visando melhor atender ao aumento na demanda de consumo nesse período. Segundo a Prefeitura, os preparativos para a programação da temporada festiva, suspensa nos últimos dois anos em razão da covid-19, inclui atrações com artistas de prestígio nacional para abrilhantar o veraneio.

Fonte: Correio de Carajás