Conceição do Araguaia: Polícia Civil prende acusado de roubos e furtos e homicídio

A Polícia Civil prendeu na última terça-feira 6 de fevereiro, um homem que é acusado de roubos, furtos e um homicídio na cidade de Conceição do Araguaia, no sul do Pará.

O indivíduo que não teve o nome divulgado, aparece junto com o comparsa, em imagens de câmera de segurança de um estabelecimento comercial, durante um assalto a mão armada a um funcionário de um Supermercado em Conceição do Araguaia, ocorrido no dia 16 de janeiro deste ano.

De acordo com o delegado Dr. Ivan Moraes, responsável pela prisão, o preso considerado de alta periculosidade, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, e já vinha sendo procurado pela equipe Policial.

O homem foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, onde permanece preso à disposição da justiça. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)