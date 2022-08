CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Carreta tomba após motorista passar mal

Conceição do Araguaia (PA): O motorista de uma carreta passou mal e o veículo acabou tombado na rodovia PA-447, que liga o município de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, ao estado do Tocantins. Segundo informações, o motorista teria saído do Mato Grosso e tinha como destino a cidade de Colinas (TO).

Ele, que seria morador de Redenção, também no sul do estado, teria tido um princípio de AVC e acabou perdendo o controle da carreta, que tombou. Por sorte, ele não teve ferimentos mais graves.

O motorista foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA). O estado de saúde dele não foi informado. (A Notícia Portal / com informações de Native News)