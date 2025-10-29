Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII) comemora hoje 08 anos de criação

Na data de hoje 29 de outubro se comemora os 08 anos de criação Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII) da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA). Atualmente o CPR XIII está instalado no Município de Tucumã, tendo como atual Comandante o Cel PM Marcus Formigosa.

A área de atuação deste Comando Regional é dividida em duas unidades subordinadas o 17° BPM com sede no Município de Xinguara e o 36° BPM com sede em São Felix do Xingu, atendendo os seguintes municípios: Xinguara, Sapucaia, Rio Maria, Água Azul do Norte e Bannach, São Felix do Xingu, Ourilândia e Tucumã.

Dentro da estrutura organizacional da PMPA o CPR XIII encontra-se no plano tático servindo de suporte para que as Unidades subordinadas possam executar as modalidades de policiamento nos municípios como Radiopatrulhamento (operação saturação, barreira, comercio seguro e fechamento de bares e festas), Patrulha Rural e Patrulha Escolar, bem como, possam desenvolver os projetos sociais PMZITO e PROERD.

No ano de 2025 o CPR XIII priorizou uma maior integração do policial militar com a comunidade escolar, comunidade política, comunidade civil organizada e comunidade de negócios, engrandecendo a participação do cidadão tanto na segurança quanto na resolução de outros problemas locais.

Essa filosofia está sendo desenvolvida com ações de prevenção e policiamento comunitário desencadeadas pelo 17º BPM e pelo 36° BPM e os resultados positivos começam a ser detectados com a diminuição indicadores de criminalidade especialmente os crimes contra a vida (Homicídio, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte) com redução de 43% comparado com o ano de 2024.

No próximo sábado dia 01 novembro na sede da Igreja Casa da Benção no Município de Ourilândia do Norte, será realizada a solenidade militar de comemoração dos 08 anos do CPR XIII, onde autoridades civis e militares irão receber medalhas e certificados de “Destaque Operacional” e “Amigos do CPR XIII”. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da PMPA/ Fotos: Divulgação)