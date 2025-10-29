NoticiasPolícia

Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII) comemora hoje 08 anos de criação

Atualmente o CPR XIII está instalado no Município de Tucumã, tendo como atual Comandante o Cel PM Marcus Formigosa.

29/10/2025
No próximo sábado dia 01 novembro na sede da Igreja Casa da Benção no Município de Ourilândia do Norte, será realizada a solenidade militar de comemoração dos 08 anos do CPR XIII, onde autoridades civis e militares irão receber medalhas e certificados de “Destaque Operacional” e “Amigos do CPR XIII”.

A área de atuação deste Comando Regional é dividida em duas unidades subordinadas o 17° BPM com sede no Município de Xinguara e o 36° BPM com sede em São Felix do Xingu, atendendo os seguintes municípios: Xinguara, Sapucaia, Rio Maria, Água Azul do Norte e Bannach, São Felix do Xingu, Ourilândia e Tucumã.

Dentro da estrutura organizacional da PMPA o CPR XIII encontra-se no plano tático servindo de suporte para que as Unidades subordinadas possam executar as modalidades de policiamento nos municípios como Radiopatrulhamento (operação saturação, barreira, comercio seguro e fechamento de bares e festas), Patrulha Rural e Patrulha Escolar, bem como, possam desenvolver os projetos sociais PMZITO e PROERD.

No ano de 2025 o CPR XIII priorizou uma maior integração do policial militar com a comunidade escolar, comunidade política, comunidade civil organizada e comunidade de negócios, engrandecendo a participação do cidadão tanto na segurança quanto na resolução de outros problemas locais.

Essa filosofia está sendo desenvolvida com ações de prevenção e policiamento comunitário desencadeadas pelo 17º BPM e pelo 36° BPM e os resultados positivos começam a ser detectados com a diminuição indicadores de criminalidade especialmente os crimes contra a vida (Homicídio, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte) com redução de 43% comparado com o ano de 2024.

No próximo sábado dia 01 novembro na sede da Igreja Casa da Benção no Município de Ourilândia do Norte, será realizada a solenidade militar de comemoração dos 08 anos do CPR XIII, onde autoridades civis e militares irão receber medalhas e certificados de “Destaque Operacional” e “Amigos do CPR XIII”. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da PMPA/ Fotos: Divulgação)

29/10/2025

