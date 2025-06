Comandante do CPR XIII apresenta balanço da segurança pública na Câmara de Vereadores de São Félix do Xingu

Em uma audiência marcada pela transparência e pelo diálogo, o Comandante do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), Coronel Marcus Formigosa, participou na noite da última terça-feira (18) da sessão de encerramento do primeiro semestre na Câmara Municipal de São Félix do Xingu.

A convite dos vereadores Adriana Torres e João Marcus da Saúde, o comandante foi recepcionado pelo presidente da Casa, vereador Mário Borges Teixeira, que abriu a sessão e o convidou a ocupar a tribuna. Na oportunidade, o Coronel Formigosa apresentou um panorama detalhado sobre a segurança pública no município e em toda a área de abrangência do CPR XIII.

Com dados atualizados, o comandante expôs as principais ações da Polícia Militar no combate à criminalidade, destacando resultados de operações realizadas na região. Ele também explicou de forma didática como funciona o policiamento preventivo e as operações especiais, além de ressaltar o compromisso da corporação em garantir segurança de qualidade à população.

Durante a apresentação, os vereadores puderam tirar dúvidas e conhecer de perto os desafios enfrentados diariamente pelos policiais militares. O encontro reforçou a importância da parceria entre o poder legislativo e as forças de segurança para a construção de políticas públicas mais eficazes.

Ao final da audiência, o presidente da Câmara, Mário Borges Teixeira, agradeceu a presença do comandante e destacou que a transparência e a troca de informações fortalecem o trabalho em prol de uma São Félix do Xingu mais segura para todos os cidadãos. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: PMPA)