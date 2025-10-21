Com atuação da Codec, Redenção inicia estruturação para se tornar polo estratégico de atração de investimentos

Redenção deu um passo decisivo na preparação de seu ambiente econômico para a atração de novos investimentos. Nesta terça-feira (21), a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) realizou, de forma on-line, a reunião inaugural do plano de trabalho que resultará na implementação de políticas públicas e na elaboração do Guia do Investidor do município, instrumento que reunirá dados consolidados sobre potencialidades locais, cadeias produtivas e vantagens competitivas do território.

A apresentação foi conduzida pelo assessor de Estratégia e Relações Institucionais da Codec, Evandro Diniz, que ressaltou que o trabalho desenvolvido pela Companhia vai além da promoção de investimentos e busca estruturar bases sólidas de desenvolvimento.

“A Codec atua para que os municípios estejam preparados para disputar oportunidades. Mais do que atrair empresas, o objetivo é garantir condições para que elas se instalem, permaneçam e gerem desenvolvimento sustentável”, afirmou.

Representando a gestão municipal, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Gilmario Fontenele, observou que o município vive um ciclo de expansão e ainda não dispunha de um instrumento capaz de dar visibilidade técnica ao seu potencial. Ele destacou que Redenção já dispõe de estudos preliminares elaborados com apoio de instituições parceiras, que serão colocados à disposição para acelerar a elaboração do guia.

O secretário de Governo, Ronilson Freitas, reforçou o alinhamento institucional e destacou que a iniciativa trará organização estratégica ao processo de desenvolvimento. “Redenção já tem um setor produtivo forte e inovador. O passo que damos agora é transformar essa vitalidade econômica em planejamento estruturado, com base segura e visão de longo prazo”, pontuou.

Em seguida, o assessor de Planejamento Municipal, Vanderlei Viana, ressaltou que o avanço econômico precisa ser acompanhado por sustentabilidade e por decisões orientadas por dados, o que ampliará a segurança do investidor e dará maior previsibilidade ao desenvolvimento local.

Com a etapa inaugural concluída, a Codec passa agora à fase técnica do trabalho, com o levantamento detalhado das informações socioeconômicas do município. Essa etapa servirá de base para o Seminário de Desenvolvimento Econômico, que consolidará o diagnóstico estratégico e permitirá a construção do Guia do Investidor, posicionando Redenção no circuito competitivo de oportunidades produtivas do Pará. (A Notícia Portal com informações de Thais Menezes (CODEC)/ Fotos: Marcelo Seabra Agência Pará)