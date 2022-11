Unidade Móvel do SEBRAE leva atendimento a empreendedores do sul do Pará

Empreendedores do sul do Pará, estão recebendo atendimento especializado do Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), através dos serviços ofertados na Unidade Móvel que está percorrendo municípios da região Araguaia, levando consultoria para quem já abriu seu negócio e para os que estão planejando abrir.

O circuito de atendimento da Unidade Móvel do Empreendedor teve início na referida região nos dias 10 e 11 últimos na cidade de Rio Maria. Nos dias 14 e 15 aconteceu na cidade de São Félix do Xingu. Nos dias 17 e 18 (ontem e hoje), a carreta do empreendedor está atendendo na cidade de Água Azul do Norte e nos dias 21 e 22 do corrente mês atenderá na cidade de Cumaru do Norte.

A Unidade Móvel Sebrae são gabinetes montados em carretas que já levaram atendimentos a quase todos os municípios do estado do Pará. Gratuitamente são ofertados aos empreendedores e futuros homens e mulheres de negócios: orientação para abertura de empresas, estratégias para ampliação de negócios, acesso a créditos e outras dicas que podem ajudar para o sucesso de novos e já experientes empreendedores.

PARCERIA: Todos os atendimentos da Unidade Móvel do Sebrae nos municípios, acontecem em parceria com as prefeituras que ficam responsáveis pela divulgação, convidando as pessoas e fazendo o cadastramento dos que serão atendidos.

Para o gerente regional do SEBRAE em Redenção – Alexandre Alves, a unidade móvel é uma oportunidade de desenvolvimento para negócios, oferecendo ideias e todo suporte técnico. “A parceria com as prefeituras de cada município possibilita a melhor utilização dessa ferramenta de apoio ao empreendedor ou candidato a futuro empresário”, explicou Alexandre. (Lourivan Gomes / A Notícia Portal)