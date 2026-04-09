Circo Tip Top estreia temporada em Redenção com atrações para toda a família

A cidade de Redenção recebe, a partir desta sexta-feira (10), uma das mais tradicionais formas de entretenimento popular: o circo. O Tip Top Circo inicia sua temporada de apresentações no município, com sessões programadas para o fim de semana.

Instalado no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Alceu Veronese, o circo promete encantar o público com um espetáculo diversificado, reunindo números clássicos e contemporâneos. Entre as atrações estão apresentações de dança, trapezistas, o globo da morte e a presença marcante dos palhaços, que garantem momentos de humor e interação com a plateia.

A estreia oficial acontece na sexta-feira, às 20h. No sábado (11) e domingo (12), o público poderá escolher entre duas sessões diárias, às 18h e às 20h.

Os ingressos estão disponíveis em três setores: VIP, central e lateral, todos com boa visibilidade do picadeiro. Os valores são acessíveis e não sofrem alteração conforme o dia da semana. No setor VIP, os ingressos custam R$ 50 para adultos e R$ 25 para o público infantil. Já no setor central, os preços são de R$ 40 (adulto) e R$ 20 (infantil), enquanto o setor lateral tem valores de R$ 30 (adulto) e R$ 15 (infantil). Todos os setores contam com opção de meia-entrada.

A chegada do circo reforça as opções de lazer cultural na cidade, especialmente para o público infantil e famílias, resgatando a tradição do espetáculo itinerante que atravessa gerações no Brasil.