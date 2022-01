Chuvas: Marabá decreta situação de emergência; mais de 100 famílias estão desabrigadas

A Prefeitura de Marabá informou que está dando apoio às famílias desabrigadas e que equipes da Defesa Civil anteciparam a construção de abrigos e realizam o cadastramento das pessoas atingidas pelas cheias.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que até o momento receberam pedido de ajuda dos municípios de Marabá, Pau d’ Arco e Bom Jesus do Tocantins e que já estão dando suporte aos atingidos pelas chuvas.

O próximo boletim oficial com atualização do número de afetados pelas chuvas nos municípios do Pará deverá ser divulgado no início da noite desta terça-feira (4).

(Com informações: G1 Pará)