Professor de Boxe e Atleta em Ascensão Sofrem Acidente na PA-287

Na manhã desta quinta-feira (14), o professor de boxe e atleta em ascensão Isaias Tratorzinho, morador de Cumaru do Norte, onde fundou uma escola de boxe que vem ganhando destaque na região, sofreu um acidente junto com sua namorada na rodovia PA-287.

Segundo familiares e amigos próximos, Isaias não sofreu fraturas. Sua namorada, porém, teve fraturas no nariz e na bacia. Ambos foram hospitalizados após o acidente, mas se encontram bem e fora de perigo.

As autoridades ainda investigam as causas do acidente para esclarecer o ocorrido.