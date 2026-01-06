Cerca de 70 distritos do Pará buscam emancipação e pressionam o Congresso por nova lei

O Pará está no epicentro de um movimento nacional que pressiona o Congresso a votar, há uma década, o projeto de lei que define as regras para a criação de novos municípios. Com cerca de 70 propostas de emancipação — a maior do Norte e a terceira maior do Brasil—, o estado simboliza a luta de distritos e vilas que sonham em se tornar municípios. Entre os argumentos utilizados para a emancipação, a distância geográfica da sede e as próprias autonomias econômicas.

No total, 462 distritos em 17 estados brasileiros buscam se tornar cidades independentes. A reportagem é baseada em informações do jornal O Globo.

Um dos casos mais emblemáticos no Pará é o distrito de Castelo dos Sonhos, localizado a aproximadamente mil quilômetros da sede do município de Altamira, ao qual pertence atualmente. A distância extrema dificulta o acesso a serviços básicos, a implementação de políticas públicas e gera um sentimento de desamparo na população, realidade comum a dezenas de outras localidades listadas. O distrito possui uma das argumentações mais fortes para se tornar município.

O último distrito a ser emancipado no Pará foi Mojuí dos Campos, em 2013. O território antes pertencia a Santarém e se tornou o 144º município do Pará.

LISTA: Conheça alguns dos distritos paraenses que buscam emancipação

Segundo o movimento, entre as localidades que pleiteiam autonomia estão:

Vitória da Conquista de Carajás (Novo Repartimento)

Belo Monte (Novo Repartimento)

Lindoeste (São Félix do Xingu)

Capistrano de Abreu (Marabá)

Cruzeiro do Sul (Itupiranga)

Santa Fé (Marabá)

Cajazeiras (Itupiranga)

Brejo do Meio (Marabá)

Vila Novo Paraíso (São Geraldo do Araguaia)

Açaiteua (Viseu)

São Sebastião (Itupiranga)

Maracajá (Novo Repartimento)

Fernandes Belo (Viseu)

Paraguatins (Marabá)

Gleba Morada do Sol (São Félix do Xingu)

Vila Mandi (Santana do Araguaia)

Bela Vista do Pará (Dom Eliseu)

Gleba Sudoeste (São Félix do Xingu)

Vila Nova Canadá (Água Azul do Norte)

Icoaraci (Belém)

Rio Vermelho (Xinguara)

Japiim (Viseu)

Santana do Capim (Aurora do Pará)

Moraes Almeida (Itaituba)

Vila São José do Araguaia (Xinguara)

Casa de Tábua (Santa Maria das Barreiras)

Vila de Americano (Santa Isabel do Pará)

Cachoeira da Serra (Altamira)

Castelo dos Sonhos (Altamira)

Vila Livramento (Garrafão do Norte)

Vila Juaba (Cametá)

Mosqueiro (Belém)

Vila Bela Vista (Floresta do Araguaia)

Terras dos municípios limítrofes (Nova Esperança do Piriá)

Vila Socorro em Tracuateua (para incorporação a Capanema) – menção tripla indica intenso debate local

Agrovila Minerasul de São Félix do Xingu (para incorporação a Tucumã)

Agrovila Santa Terezinha de Santo Antônio do Tauá (para incorporação a Castanhal)

Belterra (alteração de limites territoriais)

Cairari (Moju)

Bela Vista do Caracol (Trairão)

Vila Janari (Goianésia do Pará)

Placas do Pitinga (Breu Branco)

São Joaquim do Ituquara (Baião)

Vila União (Marabá)

Taboca (São Félix do Xingu)

Mauiatá (Igarapé-Miri)

Lago Grande do Curuai (Santarém)

Serra Pelada (Curionópolis)

Flexal (Óbidos)

Palmares II dos Carajás (Parauapebas e Marabá)

Emborai (Augusto Corrêa)

Quatro Bocas (Tomé-Açu)

Nagibão (Paragominas)

Monte Dourado (Almerim)

Carapajó (Cametá)

O impasse legal de uma década

O coração do impasse está no Projeto de Lei Complementar (PLP) 137/2015, que está parado na Câmara dos Deputados sem previsão de votação. O último pedido para incluir a matéria na pauta foi feito em dezembro pelo deputado Allan Garcês (PP-MA). O projeto estabelece critérios rigorosos para evitar a repetição da “farra das emancipações” dos anos 1990, que criou municípios financeiramente inviáveis.

Entre as regras propostas estão:

Aprovação pelas Assembleias Legislativas estaduais.

Apoio de, no mínimo, 20% do eleitorado da área interessada.

Limites populacionais: 6 mil habitantes para Norte e Centro-Oeste; 12 mil para Nordeste; 20 mil para Sul e Sudeste.

Exigências de arrecadação própria compatível e restrições ambientais.

Lideranças políticas da região argumentam que a realidade amazônica — com grandes extensões territoriais, florestas e isolamento logístico — é profundamente diferente da vivida no Sul e Sudeste do país. Essa disparidade, segundo parlamentares envolvidos no tema, contribui para a falta de prioridade da pauta no Congresso Nacional, dominado por representantes de outras regiões. ( A Notícia Portal com informações de Luiz Flávio do O Globo/ Fotos: Arquivo de Celso Lobo/ Alepa)