Cavalgada da 26ª FAX será realizada no domingo (31)

A tradicional Cavalgada da 26ª Feira de Agronegócios de Xinguara (FAX) acontece no domingo (31), a partir das 7h30 da manhã, e promete movimentar a cidade com um dos eventos mais aguardados do calendário cultural e agropecuário da região Araguaia Paraense.

Para garantir a segurança e a organização, a coordenação da FAX disponibilizou três pontos de cadastramento para o público:

• Posto 1: Estacionamento em frente ao Posto Castanheiras;

• Posto 2: Estacionamento em frente à Praça Vitória Régia;

• Posto 3: Estacionamento antes da Pedra, em frente ao Açougue 3 Irmãos.

Durante o cadastramento, é necessário apresentar cópia do documento de identificação com foto e do comprovante de endereço. A cavalgada é um dos principais destaques da programação da feira e simboliza a valorização da cultura, da tradição do campo e da força do agronegócio no sul do Pará.

É um momento de confraternização que une famílias, produtores, cavaleiros e amazonas em um grande desfile que já virou tradição na cidade, destacam os organizadores. Com botas, chapéus e muita animação, os participantes vão percorrer as ruas de Xinguara, dando início às festividades da 26ª edição da FAX. (Roney Braga A Notícia Portal)