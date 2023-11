Funcionários da Dínamo Engenharia Protestam por Condições de Trabalho no Sul do Pará

Nesta segunda-feira (6), funcionários da Dínamo Engenharia, empresa prestadora de serviços da Equatorial, realizaram protestos em várias cidades do sul do Pará, incluindo Marabá, Tucuruí, Parauapebas e Redenção. Diversos serviços, como corte, religação, manutenção e plantão, foram paralisados devido às reivindicações dos trabalhadores.

A empresa Dínamo Engenharia em Redenção, tem cerca de 70 funcionários, eles listaram 13 demandas em um movimento que não tem como alvo a Equatorial, mas sim a própria empresa para a qual prestam serviços.

Entre as reivindicações estão o pagamento de horas extras atrasadas, depósitos do FGTS não realizados, concessão de férias em dia, pagamento de dobras de férias conforme a legislação, revisão do sistema de ponto editável, aumento do adicional para motoristas, melhorias no plano de saúde, substituição da frota de veículos sucateada, fim das ordens de desconto indevidas, combate ao abuso de poder, revisão de advertências inapropriadas, garantia de higiene nos locais de trabalho e fornecimento adequado de água potável nas bases.

Os funcionários afirmam que se a situação não for solucionada, poderá haver greve geral dos trabalhadores na Dínamo.

A Equatorial Pará emitiu uma nota informando que está ciente da paralisação e que a Dínamo Engenharia está buscando um acordo com os colaboradores. A distribuidora garantiu que seu plano de trabalho será contínuo para evitar qualquer prejuízo na prestação de serviços aos clientes.

(A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)