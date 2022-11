CASO MISSIONÁRIA: Julgamento está marcado para 1 e 2 de dezembro e novas revelações podem inocentar acusados

Assista o vídeo no final da matéria!

REDENÇÃO – Faltando oito dias para completar cinco anos após o ocorrido, o julgamento está marcado para acontecer em meio a novas revelações que contrariam o que já foi amplamente divulgado pela polícia e pela imprensa e podem mostrar a inocência de quatro dos cinco acusados. Seis pontos no inquérito policial que apurou o caso, deixam fortes dúvidas quanto as participações dos dois casais Aline Vaz e Jean Altamiro (Filha e genro da evangélica) e Weslei Silva e Euzilene Alves (amigos).

Na época a polícia disse que o principal acusado, o missionário Ricardo Pereira Lima da Silva, confessou ter matado as duas mulheres e que os dois casais teriam lhe ajudado. Essa versão foi levada ao público que se aglomerava na porta da delegacia pelo delegado Antônio Miranda, porém ao voltar para o interior do prédio, Ricardo voltou a afirmar que teria matado as duas mulheres sozinho, excluindo a participação dos dois casais.

A mudança de versão do acusado chegou a ser noticiada ainda durante a noite em um texto no blog do jornalista Dinho Santos, mas pela manhã do dia seguinte a matéria foi retirada do perfil do Blogueiro. Na audiência de custódia, Ricardo voltou a falar que matou sozinho. Na saída do fórum Ricardo também falou para imprensa que matou sozinho. Desde então todas as vezes que Ricardo foi ouvido pela imprensa ou pela justiça, ele sempre reafirmou que matou sozinho dominado por uma possessão espiritual.

PRESSÃO: Quanto a primeira versão dada na delegacia, incluindo os nomes dos dois casais, Ricardo disse que desde o primeiro momento em que ele foi preso, sempre falou a verdade, ‘que teria matado sozinho’, mas que houve uma forte pressão por parte dos delegados para que ele confessasse que mais pessoas teriam participado do crime, inclusive lhe garantindo que assim a sua pena iria ser reduzida, pois seria dividida entre os demais acusados e que por isso em determinado momento chegou a inventar uma história incluindo os dois casais, mas que minutos depois voltou atrás, porém o delegado preferiu ficar com a versão forjada.

NOVOS FATOS: Próximo da data do julgamento dos acusados, a reportagem teve acesso aos autos do processo, e seis pontos chamam a atenção, apontando que um grande erro pode ter ocorrido e que a acusação pode não se sustentar contra os dois casais presos.

1º – Na fase policial chegou a ser divulgado várias vezes que existia um seguro de vida em nome da Missionária Francisca, e que essa seria a principal razão que a filha e o genro teria para matar a missionária, para ficar com o dinheiro. A investigação não encontrou seguro de vida.

2º – Por que a polícia não aceitou a versão de Ricardo afirmando que matou sozinho e mesmo sem qualquer prova que sustentasse a narração incluindo os dois casais, preferiu incluí-los nos indiciamentos?

3º – Por que os delegados não juntaram no inquérito as imagens do circuito de segurança de uma casa vizinha a residência de Aline e Jean, que mostrava o movimento de entrada e saída da casa do casal. Estas imagens poderiam ajudar a esclarecer onde Aline e Jean estavam na hora do crime. A dona da casa vizinha onde existe o sistema de segurança, disse que homens da polícia levaram a filmagem, mas as mesmas não foram juntadas ao processo.

4º – Por que os corpos não foram encaminhados para o Instituto Médico Legal e também não levou os acusados para perícia nas unhas, principalmente as duas mulheres acusadas, o que poderia detectar ou não as suas participações?

5º – Por que os delegados, sem a presença ou conhecimento do ministério público foram até o presídio, levando duas irmãs de Euzilene Alves, para ajudar ele a convencer Euzilene a assinar um depoimento e gravar um vídeo, confessando que não participou do crime, mas que viu os demais matar as duas mulheres? Euzilene recebeu a promessa que seria colocada no processo somente como testemunha, receberia liberdade e seria levada para morar em outro estado, passando a fazer parte do programa nacional de proteção a testemunhas. Euzilene disse que recebeu pressão de um delegado para assinar o depoimento e gravar o vídeo.

6º – Por que os delegados não juntaram perícias feitas nos aparelhos celulares dos envolvidos, o que poderia constatar se realmente os mesmos estiveram na residência da religiosa naquela noite, pois os telefones de todos eram conectados no sistema de wi-fi da casa, tendo em vista que os mesmos eram visitantes rotineiros do endereço. O pedido de perícia foi feito pela defesa de um dos acusados, mas não foi atendido.

SEM PROVAS: A defesa de um dos acusados garante que o inquérito é uma sucessão de erros, e que não existem nenhuma prova material, testemunhal ou científica que incriminem os dois casais suspeitos. Percebendo claramente que o crime foi cometido somente pelo Ricardo Pereira Lima e que quatro pessoas podem estar presas injustamente.

Nossa reportagem tentou ouvir o delegado Lúcio Flávio que na época estava à frente da investigação, juntamente com o delegado Antônio Miranda. Lúcio se limitou apenas a dizer que é testemunha do caso e não tinha nada a acrescentar.

(A Notícia Portal da redação)