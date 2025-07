Carreta carregada de milho tomba na BR-155 em Xinguara motorista sai ileso

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde do último sábado (6), na BR-155, nas proximidades do km 187, no distrito de Rio Vermelho, em Xinguara, no sudeste do Pará. Uma carreta carregada de milho tombou durante uma subida, mas, felizmente, o motorista não sofreu ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar do Pará, que atendeu a ocorrência por meio da guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o acidente ocorreu por volta das 16h, durante a Operação Saturação. O condutor foi identificado como Amílcar Jauri Borchartt dos Santos. Ele dirigia uma carreta modelo DAF/XF FTT 530, ano 2022, de cor branca e placa JBO2C50, quando perdeu o controle do veículo em uma ladeira, o que resultou no tombamento.

A carga de milho se espalhou parcialmente, mas não houve obstrução da pista. O tráfego seguiu normalmente após sinalização realizada pela equipe policial. A Polícia Militar prestou apoio ao motorista, que não precisou de atendimento médico, e reforçou a segurança no local para evitar novos acidentes. (Roney Braga A Notícia Portal com informações PMPA/ Foto: Divulgação)