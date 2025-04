Caravana dos Povos Indígenas Rumo à COP 30 estará em São Félix do Xingu

Segunda etapa da ação vai promover novos debates sobre mudanças climáticas e marca a celebração de dois anos da Sepi

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), vai realizar a segunda etapa da Caravana dos Povos Indígenas Rumo à COP 30, na Quadra e Praça do Triângulo, em São Félix do Xingu, sudeste do estado. A programação será entre os dias 03 e 04 de abril.

O principal objetivo das caravanas é promover debates, mobilização e formação de lideranças indígenas, entre jovens e adultos para garantir um protagonismo indígena na Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas de 2025, a “COP das Florestas”, que será realizada em Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro deste ano.

Para a secretária Puyr Tembé, titular da Sepi, a iniciativa do governo estadual é mostrar que a floresta e seus povos precisam estar no centro das discussões climáticas globais.

“Qualquer debate sobre mudanças climáticas precisa da presença dos povos indígenas. Eles são guardiões das florestas e precisam estar no centro das discussões. Com as Caravanas, queremos garantir que suas vozes sejam ouvidas na COP 30 e que suas demandas sejam levadas para o debate global”, destacou.

Capacitação – Durante a programação, estão sendo realizadas oficinas de produção audiovisual para qualificar jovens indígenas a contar suas próprias histórias e divulgar suas pautas, com seus próprios pontos de vista, com o apoio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom).

A ação também conta com o apoio da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará (Fepipa), da liderança indígena O-é Kayapó, prefeituras Municipais de São Félix do Xingu e Cumaru do Norte, Coordenação Regional de Tucumã da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), das Organizações Não Governamentais (Ongs) Niatero e AmazôniAlerta, além do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e da deputada federal Célia Xakriabá.

Dois anos de história – Para celebrar a ação das Caravanas dos Povos Indígenas, a data da programação em São Félix do Xingu coincide com a de aniversário de criação da Sepi.

A pasta inédita foi criada por meio da Lei 9.886/23, sancionada pelo governador Helder Barbalho no dia 03 de abril de 2023, a fim de ampliar e consolidar as ações do Poder Executivo frente às políticas públicas destinadas aos povos originários.

Para a primeira secretária indígena do estado do Pará, os últimos anos foram de desafios e conquistas de uma luta histórica. “Hoje, nós conquistamos espaço e já temos voz dentro da sociedade. E após esses dois anos, eu reafirmo o meu compromisso, como secretária indígena da primeira secretaria dos povos indígenas do Pará, levando e buscando cada vez mais o nosso protagonismo”, finalizou. (A Notícia Portal/ Com informações Por Heloá Canali (SECOM)/ Fotos: Wellington Coelho/ Agência Pará)