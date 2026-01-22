São Félix do Xingu

caminhonete é crivada de tiros após ataque Terra Indígena Apyterewa

Entidade afirma que funcionário da associação ficou ferido após veículo ser alvo de cerca de 15 disparos em São Félix do Xingu

22/01/2026

Um funcionário da Associação Indígena Tato’a, do povo Parakanã, foi alvo de um atentado a tiros na tarde desta quarta-feira (21), dentro da Terra Indígena Apyterewa, localizada no município de São Félix do Xingu, sul do Pará.

Veículo foi atingido por cerca de 15 disparos; vítima conseguiu fugir pela mata e sobreviveu

De acordo com informações preliminares, o veículo em que a vítima estava foi atingido por cerca de 15 disparos e ficou com diversas marcas de tiros na lataria e nos vidros. Apesar da gravidade do ataque, a vítima conseguiu sobreviver depois de fugir para a mata.

O atentado ocorreu após o motorista deixar famílias indígenas em uma comunidade no centro da aldeia. Durante a ação, ele abandonou o carro e conseguiu escapar fugindo pela mata até chegar a outra aldeia, onde pediu ajuda. Indígenas da região relataram que já haviam recebido ameaças de um possível ataque armado dias antes, o que levanta a suspeita de que o crime tenha sido premeditado.

A Terra Indígena Apyterewa possui cerca de 773 mil hectares, uma área equivalente a quase cinco vezes o tamanho da cidade de São Paulo e é considerada uma das regiões mais conflituosas da Amazônia. O território é tradicionalmente ocupado pelo povo Parakanã e enfrenta problemas recorrentes com invasões.

Entre os anos de 2023 e 2024, a área passou por uma operação de desintrusão realizada pelo governo federal, com o objetivo de retirar ocupantes não indígenas. Ainda assim, lideranças denunciam que os ataques continuam e que invasores tentam retornar ao território.

22/01/2026

Notícias relacionadas

FAX 2025: Jorge & Mateus são atração confirmada na Feira Agropecuária de Xinguara 2025

15/03/2025

Vacina chinesa que será testada no Brasil chega a São Paulo

20/07/2020

Polícia Militar intercepta veículo e encontra munições e rifle calibre. 22 sem guia válida

24/06/2025

Presidente oficializa reajuste de 33,23% para professores

04/02/2022
Botão Voltar ao topo