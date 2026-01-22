caminhonete é crivada de tiros após ataque Terra Indígena Apyterewa

Um funcionário da Associação Indígena Tato’a, do povo Parakanã, foi alvo de um atentado a tiros na tarde desta quarta-feira (21), dentro da Terra Indígena Apyterewa, localizada no município de São Félix do Xingu, sul do Pará.

De acordo com informações preliminares, o veículo em que a vítima estava foi atingido por cerca de 15 disparos e ficou com diversas marcas de tiros na lataria e nos vidros. Apesar da gravidade do ataque, a vítima conseguiu sobreviver depois de fugir para a mata.

O atentado ocorreu após o motorista deixar famílias indígenas em uma comunidade no centro da aldeia. Durante a ação, ele abandonou o carro e conseguiu escapar fugindo pela mata até chegar a outra aldeia, onde pediu ajuda. Indígenas da região relataram que já haviam recebido ameaças de um possível ataque armado dias antes, o que levanta a suspeita de que o crime tenha sido premeditado.

A Terra Indígena Apyterewa possui cerca de 773 mil hectares, uma área equivalente a quase cinco vezes o tamanho da cidade de São Paulo e é considerada uma das regiões mais conflituosas da Amazônia. O território é tradicionalmente ocupado pelo povo Parakanã e enfrenta problemas recorrentes com invasões.

Entre os anos de 2023 e 2024, a área passou por uma operação de desintrusão realizada pelo governo federal, com o objetivo de retirar ocupantes não indígenas. Ainda assim, lideranças denunciam que os ataques continuam e que invasores tentam retornar ao território.