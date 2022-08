Caixa oferece casas com até 90% de desconto no Pará, veja as condições

A Caixa Econômica Federal está oferecendo imóveis no Pará com descontos que chegam até 90%. As compras podem ser feitas de maneira on-line, por meio de leilão ou por licitação, dependendo do imóvel. Basta entrar no site da Caixa e selecionar a opção “PA” para conferir os 287 imóveis disponíveis em território paraense.

O preço é o elemento que mais chama atenção na lista. Um imóvel avaliado em R$1,2 milhão no bairro Cidade Nova, em Marabá, está sendo vendido on-line por R$264 mil. Já um imóvel de 200 metros quadrados no bairro de Icoaraci, em Belém, é avaliado em R$159 mil, mas está sendo vendido por R$90 mil. O site também disponibiliza detalhes do imóvel, como área construída, número de quartos, banheiros, além de fotos do local..

Ao clicar na aba “detalhes” do site, alguns imóveis possuem o status de “ocupado”. A corretora Gláucia Duarte lembra que uma vez que a pessoa compra um imóvel ocupado, é responsabilidade do novo dono desocupar o local, o que pode, inclusive, gerar processos demorados na justiça. “São oportunidades boas para quem quer expandir patrimônio. Tem gente que fica sempre de olho no site. Mas várias dessas casas são de famílias que eram proprietárias mas não conseguiram pagar as parcelas, por exemplo. Aí o banco pega de volta e disponibiliza. Comprar uma casa ocupada pode gerar gastos adicionais, então é bom olhar direitinho o status do imóvel antes de se planejar para a compra”, aconselha.

Em quais municípios os imóveis estão disponíveis?

-É possível encontrar imóveis com desconto nas cidades de Belém, Santa Izabel do Pará, Aurora do Pará, São Miguel do Guamá, Itaituba, Canaã dos Carajás, Capanema, Marabá, Augusto Corrêa, Ipixuna do Pará, Tomé-Açú, Moju, Conceição do Araguaia, Capitão Poço, Altamira, Ananindeua, Bonito, Breu Branco, Curuçá, Garrafão do Norte, Jacundá, Mãe do Rio, Marituba, Paragominas, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, Tailândia, Ourilândia do Norte, Bragança, Breves, Tailândia, Dom Eliseu, Parauapebas, Capitão Poço, Abaetetuba, Redenção, Castanhal, Cametá, Ulianópolis e Santarém

A reportagem entrou em contato com a Caixa para obter mais informações sobre as condições de pagamentos e outros detalhes, mas não obteve retorno. (A Notícia Portal / com informações O Liberal)