ATUALIZAÇÃO 23/04: Casos de coronavírus e número de mortes no Brasil

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 6h30 desta quinta-feira (23), 46.348 casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Brasil, com 2.934 mortes pela Covid-19. Esta reportagem mostra também dados mais recentes sobre taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), testes e pacientes recuperados.

Os óbitos estão concentrados nos estados de São Paulo (1.134), Rio de Janeiro (490) e Pernambuco (282) e crescem em ritmo acelerado: são mais de mil nos últimos sete dias.

(Com informações de G1)