Bebê desaparecido no Pará: veja tudo o que já se sabe sobre o caso de José Arthur, desde o início até agora

O desaparecimento do pequeno José Arthur Sousa Barros, de apenas 1 ano e 6 meses, continua mobilizando moradores, autoridades e familiares no sudeste do Pará. O caso começou na última quinta-feira (26) e, desde então, novas informações foram surgindo com o avanço das buscas e da investigação. O desaparecimento do pequeno José Arthur Sousa Barros, de apenas 1 ano e 6 meses, continua mobilizando moradores, autoridades e familiares no sudeste do Pará. O caso começou na última quinta-feira (26) e, desde então, novas informações foram surgindo com o avanço das buscas e da investigação.

Como tudo começou

José Arthur desapareceu na tarde de quinta-feira (26), na Vila Peruana, localizada no assentamento Lourival Santana, no município de Eldorado dos Carajás. Segundo relatos da família, o menino foi visto pela última vez por volta das 17h, brincando em frente de casa. Pouco depois, a criança simplesmente sumiu, sem deixar pistas. A pouca idade do menino aumentou ainda mais a preocupação, já que ele depende totalmente de cuidados.

Primeiras suspeitas e relatos de testemunhas

Logo após o desaparecimento, familiares passaram a suspeitar de sequestro. Testemunhas relataram que um carro suspeito teria passado pela comunidade no momento em que o menino desapareceu, o que levantou a hipótese de que ele possa ter sido levado. Mesmo assim, a Polícia Civil informou que todas as possibilidades continuam sendo investigadas e que o foco principal segue sendo localizar a criança.

Mobilização de moradores e força-tarefa

Ainda no primeiro dia, moradores da Vila Peruana, amigos e familiares iniciaram buscas por conta própria, que depois passaram a contar com apoio das autoridades.

Com o passar dos dias, a operação cresceu e passou a envolver:

•Polícia Militar

•Polícia Civil

•Corpo de Bombeiros

•voluntários da comunidade

•moradores de cidades vizinhas

As buscas se concentraram principalmente em áreas de mata próximas à casa da família, além de pastos e propriedades vizinhas.

Uso de drones, cães farejadores e novas buscas

No terceiro dia de desaparecimento, as buscas foram reforçadas com cães farejadores e drones, além de equipes especializadas em varredura de áreas rurais.

Também foram intensificadas barreiras nas estradas da região, diante da possibilidade de a criança ter sido levada por terceiros.

Investigação da polícia

De acordo com informações divulgadas durante a investigação, a Polícia Civil passou a analisar imagens de celulares e câmeras de segurança de moradores da região para tentar identificar o que aconteceu no momento do desaparecimento.

As autoridades também reforçaram que o caso é considerado complexo e que as equipes continuam trabalhando 24 horas por dia.

Caso chega ao 4º e 5º dia sem respostas

As buscas chegaram ao quarto dia sem nenhuma pista concreta, aumentando ainda mais a angústia da família e da comunidade. Moradores chegaram a organizar protestos e manifestações para cobrar mais apoio das autoridades e acelerar as buscas.

Comoção e mobilização nas redes sociais

O caso passou a ganhar grande repercussão na região e também nas redes sociais, com apelos da família pedindo ajuda para encontrar o menino.

Informações que possam ajudar na localização da criança podem ser repassadas à Polícia Militar, Polícia Civil ou diretamente à família, que disponibilizou telefone para contato.

Situação até agora

Até o momento, José Arthur continua desaparecido.

As buscas seguem intensas na região de Eldorado dos Carajás, enquanto a investigação tenta descobrir se o caso foi um desaparecimento acidental ou um possível sequestro. (A Notícia Portal / Emily Dulcio)