BrasilNoticias

Barroso se despede da presidência do STF e exalta democracia

“Tenho muito orgulho de ter dividido com todos a aventura de defender a Constituição, a democracia e a Justiça nesse país complexo, mas fascinante, que todos amamos”, disse o ministro.

26/09/2025
Ministro Luís Roberto Barroso deixará a presidência do STF na próxima segunda-feira (29/9), quando Fachin assume

A sessão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) desta quinta-feira (25/9) foi a última presidida pelo ministro Luís Roberto Barroso após dois no comando da cúpula da Corte. Em seu discurso, exaltou a democracia e afirmou que a Corte conseguiu cumprir seu papel de preservar o Estado de direito.

“Tenho muito orgulho de ter dividido com todos a aventura de defender a Constituição, a democracia e a Justiça nesse país complexo, mas fascinante, que todos amamos”, disse o ministro.

A plenária foi marcada por homenagens e um balanço da gestão de Barroso. O magistrado apresentou o relatório da prestação de contas de sua gestão no STF e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no biênio 2023/2025.

Barroso deixará a presidência do STF na próxima segunda-feira (29/9). O ministro Edson Fachin, que ingressou no STF em junho de 2015, assumirá o posto. O ministro Alexandre de Moraes será o vice-presidente da Corte. Fachin também assumirá a presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). (A Notícia Portal com informações de José Augusto LimãoPablo Giovanni do Metrópoles/ Foto: Vinícius Schmid)

26/09/2025

Notícias relacionadas

Polícia Militar frustra tentativa de assalto em supermercado Assaí, em Parauapebas

17/04/2025

Polícia de Conceição do Araguaia, no Pará, prende suspeito de matar a esposa na frente dos filhos

09/07/2020

BANNACH: Eleição do Conselho Tutelar mostrou termômetro eleitoral do município. Conheça os eleitos.

03/10/2023

Mais de 8 mil contribuintes do Pará terão restituição do IRPF em abril

23/04/2025
Botão Voltar ao topo