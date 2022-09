Força Nacional é convocada para atuar no 7 de Setembro

Portaria publicada no Diário Oficial da União convocou tropa para atuar, inicialmente, na região do Palácio da Justiça e anexos.

A Força Nacional de Segurança Pública participará das ações de controle e manutenção da paz no feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência. Portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (5/9) informa que a tropa foi escalada, inicialmente, para cuidar da segurança do Palácio do Justiça e dos anexos.

Além disso, manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) planejam atos na Esplanada dos Ministérios no feriado. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, organizou um esquema especial de monitoramento dos atos do 7 de Setembro. Anteriormente, a Força Nacional havia sido convocada para auxiliar na segurança do DF durante protestos para demarcação de terras indígenas, em abril. (A Notícia Portal / com informações do Metrópoles).