Bannach recebe emenda parlamentar do Deputado Federal Cássio Andrade para a sáude

Nesta segunda feira (12) o Deputado Cássio, anunciou que já foi autorizado o pagamento da emenda no valor de R$ 235 mil. O recurso será depositado em favor do município de Bannach via fundo nacional de saúde (FNS). Agora a prefeitura realizará a licitação para a compra da ambulância, caminhonete traçada

A unidade móvel ficará disponível na localidade de Pista Branca, distante 60 km da sede do município, além de atender também os moradores das localidades Riozinho I e II, Pintolandia e aldeia Krinu da etnia Kayapó com cerca 300 de indígenas. A ambulância beneficiará cerca de 1500 moradores de Bannach.

A ordem de pagamento foi realizada nessa segunda-feira (12) e já deve estar disponível ao fim desta semana para a realização da compra. A emenda não exigi que a Prefeitura de Bannach entre com uma contrapartida para a aquisição do veículo.

O benefício é um pedido feito ao Deputado Cássio Andrade pelos vereadores Leonides Ferreira ‘Nenzinho da Mabel (PSDB) e Ivonária Soares De Sousa ‘Neguinha’ (PSDB), juntamente com o ex-vereador Carlos Oliveira ‘Carlinhos do Povo’ (PSDB) e ex-prefeito e secretário adjunto de Justiça e Direitos Humanos Valber Milhomem.