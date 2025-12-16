Bannach realiza primeira formatura do PROERD na história do município

O PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – realizou a primeira formatura da história do município de Bannach. A Rede Municipal de Bannach, em parceria com a Polícia Militar, formou 42 alunos do 7º Ano do ensino fundamental da Escola, primeira turma do Proerd na Escola Maria Isabel Furtado.

O evento foi realizado no salão de eventos anexo à escola e reuniu estudantes, professores, gestores da escola e autoridades, entre elas o Ten Cel PM Aviz, comandante do 17º BPM, e o Secretário de Educação Geraldo Alves da Silva. O PROERD ocorreu em parceria com a Polícia Militar e a Prefeitura de Bannach, e neste semestre teve o seu projeto piloto formado pela turma pioneira do município. Tenente Coronel PM Aviz, em sua fala, parabenizou os formandos e enfatizou que “os ensinamentos da Polícia Militar e de seus instrutores guiem seus passos, permitindo que vocês sejam agentes de mudança em suas famílias e comunidades. Lembrem-se: o conhecimento é o escudo mais forte contra as drogas e a violência.”

O Secretário de Educação, Geraldo Alves da Silva, disse: “O sucesso de vocês é motivo de orgulho para seus pais, professores e para toda a sociedade. Continuem trilhando o caminho do bem, respeitando o próximo e valorizando a vida!” Durante o evento, os educadores da escola participante receberam uma homenagem e as melhores redações também foram homenageadas.

Em Bannach, o programa é conduzido pelos instrutores policiais militares Sgt. Ferreira, Cb. Arisomar e Cb. Lucimar, que trabalha diretamente com os alunos, promovendo ensinamentos sobre os riscos das drogas, violência e a importância da cidadania. Como o programa foi um sucesso, há previsão de que em 2026 seja dada continuidade ao Proerd no município de Bannach. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)