BANNACH: Prefeitura realiza mutirão de limpeza urbana

Um dos principais problemas recebidos pelo atual gestão, foi o estado de sujeira que se encontrava a cidade. Nos últimos dias da ex-gestão, o serviço de limpeza pública foi paralisado, e o acúmulo de lixo doméstico passou a ser um problema de saúde para a população. (A Notícia Portal / da redação)