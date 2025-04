BANNACH: Prefeito Valber inaugura o primeiro Centro Cirúrgico do município

Em um marco histórico para a saúde pública de Bannach, o prefeito Valber Milhomem (União) entregou na manhã desta terça-feira (08) o primeiro Centro Cirúrgico do município. A nova estrutura está instalada no Hospital Municipal José Vieira dos Santos e permitirá a realização de cirurgias eletivas de baixa e média complexidade, incluindo procedimentos como cesarianas.

Após 32 anos de espera, o sonho da população de Bannach começa a se tornar realidade. “Isso é um marco no processo de modernização do sistema de saúde do município. Agora vamos poder realizar cirurgias aqui mesmo, sem a necessidade de transferências. Quero agradecer ao Deputado Fábio Figueiras, que foi fundamental na articulação para a aquisição dos equipamentos, à Vice-Governadora Hana Ghassan e ao Governador Helder Barbalho, que acreditaram e apoiaram esse projeto”, destacou o prefeito.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de secretários municipais, vereadores, profissionais da saúde, colaboradores e moradores, que celebraram o avanço no atendimento médico local.

Com a entrega do Centro Cirúrgico, a Prefeitura de Bannach reafirma seu compromisso com a melhoria dos serviços de saúde e com o bem-estar da população. (Roney Braga/ A Notícia Portal)